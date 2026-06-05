Allianz MTV Stuttgart Machen andere einen besseren Job, Herr Irion?
Aurel Irion ist seit zehn Jahren Geschäftsführer von Allianz MTV Stuttgart. Den Volleyball-Bundesligisten sieht er finanziell in einer komplizierten Lage.
Aurel Irion ist seit zehn Jahren Geschäftsführer von Allianz MTV Stuttgart. Den Volleyball-Bundesligisten sieht er finanziell in einer komplizierten Lage.
Seit der Triple-Saison 2024 haben die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart keinen großen Titel mehr gewonnen. Trotzdem will der Bundesligist laut Geschäftsführer Aurel Irion künftig vermehrt auf eigene Talente setzen: „Wir glauben an unsere jungen Spielerinnen.“