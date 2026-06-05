Allianz MTV Stuttgart: Machen andere einen besseren Job, Herr Irion?

Seit der Triple-Saison 2024 haben die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart keinen großen Titel mehr gewonnen. Trotzdem will der Bundesligist laut Geschäftsführer Aurel Irion künftig vermehrt auf eigene Talente setzen: „Wir glauben an unsere jungen Spielerinnen.“

Herr Irion, das vorzeitige Ende der Saison liegt nun zwei Monate zurück. Wie sehr schmerzt es noch, dass es zu keinem Titel gereicht hat?

Wir haben den Einzug ins Finale der Meisterschaft und damit die Teilnahme an der Champions League leichtfertig verspielt. Das tut immer noch weh, doch der Prozess, diese Enttäuschung zu verarbeiten, ist weit fortgeschritten.

Wäre der Gewinn einer Trophäe ein passendes Geschenk zu ihrem zehnjährigen Jubiläum als Geschäftsführer von Allianz MTV Stuttgart gewesen?

Wer in der Bundesliga-Hauptrunde Erster wird, will am Ende natürlich nicht mit leeren Händen dastehen. Wir hatten vor der Saison einen großen Umbruch und trotzdem die Chance, den Pokal und die Meisterschale zu holen. Es wäre toll gewesen, wenn es geklappt hätte.

Welcher Moment war der schönste in Ihrer Geschäftsführer-Dekade?

Es gibt viele Situationen, die ich nie vergessen werde. Müsste ich eine herausgreifen, dann ist es sicher der Matchball, den Krystal Rivers 2019 im fünften Finale gegen den SSC Schwerin zum 3:2-Sieg verwandelt hat. Der Moment, in dem wir nach vielen zweiten Plätzen endlich die erste Meisterschaft geholt haben, hat sich eingebrannt.

Aurel Irion nach dem Gewinn der ersten Meisterschaft 2019. Foto: imago/Beautiful Sports

Was sonst noch?

Der Gewinn der Schale 2024 in Schwerin, als mich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig umarmt hat und ihre Bodyguards ziemlich nervös geworden sind. Die zwei Supercup-Events in der Porsche-Arena. Das Finale im CEV-Cup gegen Eczacibasi Istanbul und Tijana Boskovic, eine der besten drei Spielerinnen der Welt. Aber auch unsere Champions-League-Reise nach Kaliningrad während der Coronapandemie, als wir im Dunkeln, in Turnschuhen durch den Schnee stapfend, die polnisch-russische Grenze überquert haben. Das war ein krasses Erlebnis.

Wie hat sich Allianz MTV Stuttgart im vergangenen Jahrzehnt entwickelt?

Als ich kam, war der Verein sportlich schon auf einem guten Weg, durch die Teilnahme an der Champions League allerdings finanziell in eine Schieflage geraten. Wir hatten kaum Spielräume, ohne die Hilfe der großen Partner hätte es keine Rettung gegeben. Mittlerweile sind die Schulden komplett abgebaut, wir haben uns professionalisiert, den Etat mehr als verdoppelt und unter meiner Ägide zehn Titel geholt. Doch zugleich bleiben die Herausforderungen groß.

Inwiefern?

Unsere Ziele sind hoch. Wir wollen noch mehr in die Jugend investieren und irgendwann ein richtiges Nachwuchsleistungszentrum haben, das unabhängig von Personen funktioniert, weiter unter den besten vier Teams der Bundesliga sowie international spielen. Dafür müssen wir erfinderisch sein.

Wie groß ist das Problem, dass stets alles an den Erfolgen der Vergangenheit gemessen wird?

Wir dürfen nicht immer zurückdenken. Es bringt nichts, Weltklasse-Spielerinnen wie Krystal Rivers, Roosa Koskelo oder Maria Segura nachzutrauern. Der Umbruch, der weitergehen muss, benötigt Unterstützung und Verständnis.

Verabschiedung: Vor einem Jahr verlor Allianz MTV STuttgart (v. li.) Krystal Rivers, Roosa Koskelo, Kim Renkema und Maria Segura Pallerés. Foto: Baumann

Und Geld. Ihr Etat stagniert seit vier oder fünf Jahren bei etwas mehr als zwei Millionen Euro. Die Handballer des TVB Stuttgart, die lange nicht so erfolgreich sind, haben ihr Budget in dieser Zeit auf rund zehn Millionen Euro verdoppelt. Machen andere bei der Sponsorensuche einen besseren Job?

Ich weigere mich, diesen Vergleich zu ziehen.

Warum?

Die Handball-Bundesliga ist die stärkste Liga der Welt und hinter dem Fußball die Nummer zwei in Deutschland. Außerdem steckt im Männer-Sport grundsätzlich mehr Power und Geld. Beim TVB Stuttgart wird zweifelsohne erstklassige Arbeit geleistet, und wir versuchen auch, Dinge von dort zu adaptieren. Grundsätzlich ist dieser Vergleich aber nicht gerecht.

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Woran orientieren Sie sich?

An den Konkurrenten in unserer Liga. An der Männer-Bundesliga, mit der wir uns auf Augenhöhe bewegen. Und an den Bundesligisten aus anderen Frauen-Sportarten. In diesem Vergleich stehen wir gut da.

Auch nach dem Triple-Gewinn 2024 ist es nicht gelungen, mehr Mittel zu akquirieren. Warum?

Wir müssen schon froh sein, wenn wir nicht rückwärts machen und keine Partner verlieren. Mit unseren großen Sponsoren Allianz, Scharr und Spardabank haben wir mittelfristig verlängert. Das gibt Sicherheit, Steigerungen waren allerdings nicht möglich – denn wir sind relativ ausvermarktet.

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Nach der Saison haben sich sechs Spielerinnen verabschiedet, darunter Kapitänin Antonia Stautz und Lucia Varela Gomez, eine der besten Mittelblockerinnen der Liga. Die vier Neuzugänge haben kaum Bundesliga-Erfahrung. Was ist mit dem neuen Kader möglich?

Unser Team wird ähnlich stark sein wie in der vergangenen Saison. Wir haben etwas an Erfahrung und Höhe verloren, dafür bekommt ein Riesentalent wie Leilana Slacanin mehr Verantwortung. Wir glauben an sie und unsere anderen jungen Spielerinnen.

Wie groß ist der Druck nach zwei Jahren ohne Titel?

Die Erwartungshaltung in Stuttgart ist immer hoch, nicht nur bei unseren Fans. Auch unsere Partner wünschen sich Titel – aber es gibt von Sponsorenseite aus keinerlei Druck. Alle, die unser Projekt kennen, wissen, dass Titel keine Selbstverständlichkeit sind. Wäre es anders, wäre dies eine zu große Bürde für unsere Mannschaft.

Inwiefern?

Unser Team hat vergangene Saison mit nur einer Niederlage die Bundesliga dominiert, konnte am Ende aber mit dem Druck, der daraus entstanden ist und den es sich selbst gemacht hat, nicht umgehen. Unsere Aufgabe ist nun, das Umfeld abzuholen, so dass niemand den Pokalsieg oder die Meisterschaft erwartet. Dort wollen wir wieder hinkommen, doch soweit sind wir noch nicht.

Die Erfolge von Allianz MTV Stuttgart sind untrennbar mit dem Namen der früheren Sportdirektorin Kim Renkema verbunden. Ex-Kapitänin Maria Segura hat im Interview mit unserer Zeitung gesagt, dass Allianz MTV Stuttgart die Renkema-Stelle unbedingt neu besetzen muss. Was meinen Sie dazu?

Dass wir gar nichts müssen.

Sondern?

Maria Segura kann natürlich sagen, was sie möchte. Trotzdem waren wir überrascht, dass sich jemand zu dem Thema äußert, der mittlerweile weit weg ist und keinerlei Einblick in die Details hat. Wir haben derzeit keine Mittel für eine Sportdirektorin oder einen Sportdirektor, und ich sehe im Moment auch keine geeignete Person für diesen Job. Deshalb müssen wir aktuell mit den Kapazitäten, die wir haben, die Aufgaben so gut wie möglich lösen.

Roosa Koskelo ist neue Teammanagerin beim Männer-Bundesligisten Ludwigsburg. Gab es Kontakt zu ihr?

Als sie vor einem Jahr ihre Karriere beendet hat, haben wir sie gefragt, ob sie sich einen Job bei uns vorstellen könne. Dem war nicht so. Derzeit gibt es bei uns keine freie Stelle, aber das muss nicht so bleiben: Vielleicht können wir das Sportdirektoren-Thema ja in einem oder zwei Jahren neu anpacken.