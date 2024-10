Das nächste Bundesligaspiel steht erst am 19. Oktober auf dem Programm. Am Freitag haben die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart auf dem Cannstatter Wasen gefeiert. Wir haben die Bilder.

Dirk Preiß 11.10.2024 - 21:16 Uhr

Zwei Wochen ohne Pflichtspiel – in diesen Genuss kommen die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart in der nächsten Zeit nicht mehr. Das Programm in Bundesliga und Champions League ist ab dem 19. Oktober dicht gedrängt. Umso mehr genießen die Spielerinnen des Triple-Siegers wohl dieses freie Wochenende – das am Freitagabend auf dem Cannstatter Wasen eingeläutet wurde.