Die Potsdamerinnen Eleanor Holthaus und Anna Koulberg verlieren mit ihrem Team in der Scharrena 0:3 – und bekommen Rückendeckung von MTV-Trainer Konstantin Bitter.

Jochen Klingovsky 02.03.2025 - 14:19 Uhr

Es war ganz sicher nicht ihr letzter Auftritt in der Scharrena – aber womöglich der letzte im Trikot des SC Potsdam. Außenangreiferin Eleanor Holthaus sowie Mittelblockerin Anna Koulberg wechseln nach der laufenden Saison zu Allianz MTV Stuttgart, gerne hätten die Volleyballerinnen in ihrer künftigen Heimspielstätte eine bessere Leistung gezeigt. Doch bei der 0:3-Niederlage am Samstagabend gab es für sie wenig Chancen, um zu glänzen. Holthaus (24) zeigte zwar hin und wieder ihre Schlagkraft, auch Koulberg (20) hatte einige starke Aktionen. Das reichte aber nicht, um die Wende zu erzwingen.