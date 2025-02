Volleyball-Meister Allianz MTV Stuttgart verpflichtet nach Eleanor Holthaus die nächste Spielerin eines Bundesliga-Konkurrenten – diesmal ist es eine Mittelblockerin.

Jochen Klingovsky 25.02.2025 - 13:06 Uhr

Die bitterste Niederlage in dieser Saison haben die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart beim SC Potsdam kassiert. Im Pokal-Viertelfinale schieden sie durch eine 1:3-Pleite aus, mussten eines ihrer Saisonziele abhaken. Und auch das Bundesliga-Duell in Potsdam verlor der Triple-Sieger mit 0:3. Es waren zwei Duelle, in denen der SCP zeigte, welch große Qualität in seinem Kader steckt. Davon will nun auch Allianz MTV Stuttgart profitieren.