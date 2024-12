Eine erwartbare Niederlage haben die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart in der Champions League beim Gruppenfavoriten Savino Del Bene Scandicci hinnehmen müssen. Nach nur 65 Minuten Spielzeit unterlag der deutsche Meister dem italienischen Spitzenteam in Florenz mit 0:3 (16:25, 12:25, 22:25). Nur im dritten Satz konnten die Allianz-Frauen dem italienischen Tabellenzweiten über weite Strecken Paroli bieten. 11:4 führten die Gäste gegen die anfangs nicht voll konzentrierten Italienerinnen, deren Coach bis dahin schon beide Auszeiten genommen hatte.

Dann aber unterliefen Allianz MTV gegen stärker werdende Gastgeberinnen wieder mehr Fehler, am Ende entschied die überragende 2,02 Meter große Diagonalangreiferin Ekatarina Antropova mit starken Aufschlägen den Durchgang.

Lesen Sie auch

29 Eigenfehler leisten sich die Stuttgarterinnen

„Uns haben im dritten Satz Mentalität und Glaube gefehlt, hier mehr mitnehmen zu können“, bedauerte die Sportliche Leiterin Kim Renkema. In den ersten beiden Durchgängen war Stuttgart deutlich unterlegen. Scandicci lag von Beginn an in Führung und baute diese konsequent aus. „In den ersten beiden Sätzen haben wir in keinem einzigen Element dagegen halten können“, monierte die Sportchefin. Nicht weniger als 29 Eigenfehler verhinderten ein besseres Ergebnis für Allianz MTV, das nun zehn Tage Pause hat bis zum Bundesliga-Gipfeltreffen in Schwerin am 21. Dezember.