Die Stuttgarter Volleyballerinnen verlieren ihr erstes Heimspiel in der Champions League gegen das italienische Spitzenteam Scandicci deutlich – und sind trotzdem zufrieden.

Jochen Klingovsky 13.11.2024 - 21:32 Uhr

Die Hoffnung auf einen magischen Abend in der Scharrena hat sich zwar nicht erfüllt, ein interessantes Volleyballspiel erlebten die 2250 Fans dennoch. Am Ende unterlag Triple-Sieger Allianz MTV Stuttgart gegen das italienische Topteam Savino Del Bene Scandicci klar mit 0:3 (17:25, 22:25, 21:25), zeigte dabei jedoch eine starke Leistung. „Ich glaube nicht, dass wir im Moment besser spielen können“, sagte Trainer Konstantin Bitter nach der Heimpremiere in der Champions League, „im Vergleich zu den vergangenen Wochen war es eine deutliche Steigerung von uns. Wir haben gegen einen Weltklasse-Gegner verloren.“