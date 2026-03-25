Die Stuttgarter Volleyballerinnen dominieren im zweiten Play-off-Spiel gegen Schwarz-Weiß Erfurt, siegen mit 3:0 und entscheiden die Best-of-three-Serie für sich.
Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart stehen im Play-off-Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Die Mannschaft von Trainer Konstantin Bitter setzte sich drei Tage nach dem mühsamen 3:2-Heimsieg gegen den Tabellenachten Schwarz-Weiß Erfurt im zweiten Duell in der Erfurter Riethsporthalle nach knapp 70 Minuten mit 3:0 (25:22, 25:20, 25:17) durch und schaffte damit den notwendigen zweiten Sieg in der Best-of-three-Serie.