Die Stuttgarterinnen sichern sich mit dem 3:0 gegen den VC Wiesbaden auch den wichtigen Heimvorteil in den entscheidenden Play-off-Spielen.

hem 04.03.2026 - 22:57 Uhr

Vier Tage nach der ernüchternden Niederlage im Pokalfinale gegen den VfB Suhl haben sich die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart zumindest mit einem kleinen Erfolgserlebnis entschädigt: Durch den 3:0-Heimsieg (27:25, 25:17, 25:17) am Mittwoch gegen den VC Wiesbaden beseitigte das Team von Trainer Konstantin Bitter die letzten rechnerischen Zweifel an Platz eins nach der Bundesliga-Hauptrunde. Nach dem 17. Sieg im 18. Saisonspiel vor 1856 Zuschauern in der Scharrena ist Allianz MTV bei zwei noch ausstehenden Partien und neun Zählern Vorsprung auf den Tabellenzweiten Schwerin nicht mehr einzuholen. Schwerin gewann das Verfolgerduell gegen den bisherigen Zweiten Suhl mit 3:0. Damit sicherte sich Stuttgart in den Play-offs bis zum Finale im entscheidenden Spiel jeweils das Heimrecht.