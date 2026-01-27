Stuttgarts Volleyballerinnen unterliegen im Hinspiel des CEV-Pokals bei Favorit Galatasaray Istanbul mit 1:3. Trainer Konstantin Bitter bemängelt fehlende Disziplin.
Es wird wohl wieder einer magischen Nacht in der Scharrena bedürfen, damit die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart beim Rückspiel am 4. Februar noch den Einzug ins Viertelfinale des CEV-Pokals schaffen. Im Play-off-Hinspiel unterlagen die Stuttgarterinnen beim favorisierten Team von Galatasaray Istanbul am Dienstagabend nach 84 Minuten mit 1:3 (12:25, 25:21, 16:25, 10:25). „Unsere Leistung war katastrophal, wir haben Istanbul viel zu wenig Widerstand entgegengesetzt“, meinte der enttäuschte Allianz-Coach Konstantin Bitter.