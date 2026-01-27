Es wird wohl wieder einer magischen Nacht in der Scharrena bedürfen, damit die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart beim Rückspiel am 4. Februar noch den Einzug ins Viertelfinale des CEV-Pokals schaffen. Im Play-off-Hinspiel unterlagen die Stuttgarterinnen beim favorisierten Team von Galatasaray Istanbul am Dienstagabend nach 84 Minuten mit 1:3 (12:25, 25:21, 16:25, 10:25). „Unsere Leistung war katastrophal, wir haben Istanbul viel zu wenig Widerstand entgegengesetzt“, meinte der enttäuschte Allianz-Coach Konstantin Bitter.

Stuttgarter Fehlstart Im ersten Durchgang fand der Bundesliga-Spitzenreiter überhaupt nicht in die Partie, beim Stand von 0:7 sah sich Bitter bereits zur zweiten Auszeit gezwungen. Istanbul, im Zuspiel geschickt dirigiert von der Ex-Stuttgarterin Britt Bongaerts, nutzte jeden kleinen Fehler von Allianz MTV aus. Im zweiten Satz schienen die Gäste zwar wieder auf der Verliererstraße zu sein, doch mit einer starken Aufschlagserie von Antonia Stautz und etwas Spielglück machte Allianz MTV aus einem 18:21 noch ein 25:21.

In den folgenden beiden Sätzen unterliefen Allianz MTV zu viele Eigenfehler, um dem druckvollen Spiel von Galatasaray etwas entgegenzusetzen. „Es war schon enorm, was Istanbul in Aufschlag, Block und Angriff geboten hat, aber wir waren nicht diszipliniert genug“, bedauerte Bitter. Stuttgart unterliefen insgesamt 23 Fehler, Istanbul nur neun. Galatasarays Diagonalangreiferin Kaja Grobelna, ebenfalls eine Ex-Stuttgarterin, erzielte 21 Zähler. „Im Rückspiel müssen wir ein ganz anderes Gesicht zeigen“, forderte Bitter.