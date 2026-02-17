Allwetterreifen gelten als praktische Alternative zu Sommer- und Winterreifen, weil der saisonale Reifenwechsel entfällt. Doch wie zuverlässig sind Ganzjahresreifen tatsächlich, wenn Schnee, Eis und niedrige Temperaturen ins Spiel kommen?
Wie der ADAC mitteilt, sind Ganzjahres- oder Allwetterreifen grundsätzlich immer ein Kompromiss. Denn sie müssen gleichzeitig Eigenschaften erfüllen, die sich eigentlich widersprechen. Während Sommerreifen bei Wärme stabil bleiben sollen, brauchen Winterreifen eine besonders weiche Gummimischung und viele Lamellen, um sich auf Schnee und Eis „festzukrallen“.