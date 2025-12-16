Die Almonty-Aktie hat sich nach einer turbulenten Phase bei einem Kurs von etwa 6 Euro stabilisiert. Doch was steckt hinter dieser Entwicklung und wie sehen die Perspektiven für den Wolfram-Riesen aus?
Nach einer erfolgreichen Kapitalerhöhung, bei der Almonty Industries 129,4 Millionen US-Dollar einnahm, hat sich der Aktienkurs des kanadischen Wolfram-Spezialisten beruhigt. Zu Beginn letzter Woche stieg der Kurs in der Spitze auf knapp 7 Euro, nur um dann wieder gut 20 Prozent nachzugeben. Mittlerweile hat sich der Kurs bei knapp über 6 Euro eingependelt. Die Platzierung von 20,7 Millionen Aktien zu einem Preis von 6,25 US-Dollar führte zunächst zu einem Kursrückgang, doch die Entscheidung, keine weiteren Kapitalerhöhungen durchzuführen, brachte Stabilität.