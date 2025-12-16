Die Almonty-Aktie hat sich nach einer turbulenten Phase bei einem Kurs von etwa 6 Euro stabilisiert. Doch was steckt hinter dieser Entwicklung und wie sehen die Perspektiven für den Wolfram-Riesen aus?

Nach einer erfolgreichen Kapitalerhöhung, bei der Almonty Industries 129,4 Millionen US-Dollar einnahm, hat sich der Aktienkurs des kanadischen Wolfram-Spezialisten beruhigt. Zu Beginn letzter Woche stieg der Kurs in der Spitze auf knapp 7 Euro, nur um dann wieder gut 20 Prozent nachzugeben. Mittlerweile hat sich der Kurs bei knapp über 6 Euro eingependelt. Die Platzierung von 20,7 Millionen Aktien zu einem Preis von 6,25 US-Dollar führte zunächst zu einem Kursrückgang, doch die Entscheidung, keine weiteren Kapitalerhöhungen durchzuführen, brachte Stabilität.

Kapitalerhöhung abgeschlossen Almonty Industries hat mit der jüngsten Kapitalmaßnahme seine Kassen gefüllt. Die Einnahmen sollen in die Erschließung und Entwicklung von Projekten in Südkorea, Portugal und den USA fließen. Besonders das Gentung Browns Lake Wolfram-Projekt und die Panasqueira Mine stehen im Fokus. Mit dem Rückzug des Basisprospekts hat das Unternehmen signalisiert, dass keine weiteren Aktienemissionen geplant sind. Dies nahm den Druck von der Aktie, die zuvor unter der Aussicht auf eine mögliche Verwässerung gelitten hatte.

Kursreaktionen und Bewertung

Die Kapitalerhöhung hatte ihren Preis. Der Aktienkurs fiel Anfang Dezember von knapp 6 Euro auf etwa 5,30 Euro. Anschließend folgte eine Kurs-Achterbahnfahrt, die aktuell auf das Niveau des Dezemberbeginns ausrollt. Analysten bewerten die Aktie aktuell als leicht überbewertet, was auf die Unsicherheiten rund um die jüngsten Entwicklungen zurückzuführen ist. Dennoch sehen viele Anleger die langfristigen Expansionspläne des Unternehmens als positiv.

Zukunftsperspektiven

Mit einer soliden finanziellen Basis richtet Almonty Industries den Blick nach vorne. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen nicht nur in die Weiterentwicklung bestehender Projekte fließen, sondern auch die Expansion in den USA und Spanien vorantreiben. Die Kursstabilisierung zeigt, dass der Markt Vertrauen in die strategischen Pläne des Unternehmens hat. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, ob Almonty Industries seine ambitionierten Ziele erreichen kann.