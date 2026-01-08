Almonty Industries: Stabiler Kurs zum Lock-up-Ende. Entwicklungen und Perspektiven im Überblick.
08.01.2026 - 15:21 Uhr
Die Aktie von Almonty Industries bleibt auch zum Ende der Lock-up-Frist für Aktien aus der jüngsten Kapitalerhöhung stabil. Heute wurden Aktien und Optionen, die im Dezember 2025 zu einem Platzierungspreis von 6,25 USD ausgegeben wurden, handelbar. Trotz des potenziellen Verkaufsdrucks notiert die Aktie aktuell bei rund 9,51 USD. Ein Aufschlag von über 50 % auf den Ausgabepreis. Dies unterstreicht das Vertrauen institutioneller Anleger in die langfristige Strategie des Unternehmens.