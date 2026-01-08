Die Aktie von Almonty Industries bleibt auch zum Ende der Lock-up-Frist für Aktien aus der jüngsten Kapitalerhöhung stabil. Heute wurden Aktien und Optionen, die im Dezember 2025 zu einem Platzierungspreis von 6,25 USD ausgegeben wurden, handelbar. Trotz des potenziellen Verkaufsdrucks notiert die Aktie aktuell bei rund 9,51 USD. Ein Aufschlag von über 50 % auf den Ausgabepreis. Dies unterstreicht das Vertrauen institutioneller Anleger in die langfristige Strategie des Unternehmens.

Finanzielle Stärke und strategische Partnerschaften Almonty sicherte sich durch die Kapitalerhöhung 129,4 Mio. USD, die primär in den Produktionshochlauf der Sangdong-Wolframmine in Südkorea fließen. Seit dem 1. Januar 2026 ist zudem ein langfristiger Abnahmevertrag mit Sumitomo Electric Industries aktiv, der stabile Qualität und Absatzmengen garantiert. Die Sangdong-Mine, die Mitte Dezember 2025 die kommerzielle Förderung aufgenommen hat, könnte zukünftig bis zu 80 % der weltweiten Wolframproduktion außerhalb Chinas abdecken.

Neue Führungsstruktur für Wachstum

Mit der Ernennung von Guillaume Wiesenbach de Lamaziere zum Chief Development Officer (CDO) stärkt Almonty seine Führungsriege. Der ehemalige Manager von AIG Asset Management soll die Kapitalmarktstrategie optimieren und zukünftige Expansionsprojekte wie das Montana-Projekt vorantreiben.

Positive Marktperspektiven

Die steigenden Wolframpreise und Chinas Exportbeschränkungen für das Metall schaffen ein günstiges Marktumfeld für Almonty. Analysten sehen ein Kursziel von 11,00 USD, was weiteres Aufwärtspotenzial bietet. Die Aktie hat 2025 bereits um über 800 Prozent zugelegt, und die Marktkapitalisierung liegt bei rund 3,05 Mrd. CAD.