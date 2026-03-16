Im Winter 2025/26 starben in den Alpen und anderen Gebirgen ungewöhnlich viele Menschen durch Lawinen. Experten vermuten, dass dies mit dem Klimawandel zu tun hat - aber auch mit einem Trend.
16.03.2026 - 10:29 Uhr
Rom - In Europas Gebirgen sind in dieser Wintersaison bereits mindestens 125 Menschen durch Lawinen ums Leben gekommen. Die höchste Zahl an Lawinentoten wurde mit 32 Todesopfern in Italien registriert, gefolgt von Frankreich (31) und Österreich (29). Dies geht aus einer Übersicht des European Avalanche Warning Service (EAWS) hervor, einem Zusammenschluss von Lawinenwarndiensten. In Deutschland gab es bislang keine Todesopfer.