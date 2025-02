Der Winter lief bislang überhaupt nicht nach dem Geschmack der deutschen Skirennfahrer. Dennoch sollen bei der WM zwei Medaillen herausspringen. Der Sportchef erinnert an ein ganz spezielles Event.

dpa 03.02.2025 - 07:27 Uhr

Saalbach-Hinterglemm - Trotz einiger Ausfälle und einer bislang mauen Saison rückt Deutschlands Ski-Team bei der WM in Österreich nicht vom Medaillenziel ab. Mindestens zweimal Edelmetall soll bei den elf Wettbewerben in Saalbach-Hinterglemm herausspringen. "Ich gehe davon aus, dass die Trainer und die Athleten sich der Situation bewusst sind, was wir für eine Ausgangssituation haben, aber in der Ausgangssituation auch ihre Chance sehen", sagte der Sportchef Wolfgang Maier vor Beginn der WM (4. bis 16. Februar). "Das muss der Spirit dieses Teams sein."