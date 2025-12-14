Dem Abfahrtsieg in St. Moritz will Emma Aicher im Super-G ein weiteres Erfolgserlebnis folgen lassen. Doch daraus wird nichts.
St. Moritz - Einen Tag nach ihrem Abfahrts-Coup ist Emma Aicher beim Super-G-Weltcup im schweizerischen St. Moritz schon vor der ersten Zwischenzeit gestürzt. Bei einem Sprung verlor die 22-Jährige die Kontrolle, konnte sich nicht mehr auf den Skiern halten und rutschte auf dem Bauch ein Stück den Hang hinunter. "Ich habe die Sprungbewegung einfach nicht gescheit gemacht und habe hinten dringesessen. Dumm einfach", sagte Aicher in der ARD.