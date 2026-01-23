Der Schweizer Marco Odermatt steuert auf seinen zweiten Super-G-Sieg im Tiroler Ski-Mekka zu. Ein Teamkollege muss sich hauchdünn geschlagen geben. Für Simon Jocher ist die Fahrt schnell zu Ende.

dpa 23.01.2026 - 12:40 Uhr

Kitzbühel - Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt steht beim Super-G in Kitzbühel dicht vor seinem achten Saisonsieg. Der Alpin-Dominator lag beim Auftakt der prestigeträchtigen Hahnenkamm-Rennen nach 30 von 63 Fahrern in Führung. Sein Teamkollege Franjo von Allmen hatte gerade mal drei Hundertstelsekunden Rückstand, Dritter war der Österreicher Stefan Babinsky.