Emma Aicher stiehlt den großen Alpin-Stars in der zweiten Abfahrt von St. Moritz die Show. Auch Lindsey Vonn kommt nicht an das deutsche Top-Talent heran, schafft es aber erneut auf das Podest.
St. Moritz - Ski-Hoffnung Emma Aicher hat die Stars in der zweiten Abfahrt von St. Moritz düpiert und den dritten Weltcup-Sieg ihrer Karriere gefeiert. Das 22 Jahre alte Top-Talent des deutschen Alpin-Teams triumphierte bei dem Rennen in der Schweiz vor der US-Amerikanerin Lindsey Vonn, die in der Abfahrt am Freitag zum ersten Weltcup-Erfolg seit fast acht Jahren gerast war. Dritte wurde die italienische Olympiasiegerin von 2018, Sofia Goggia.