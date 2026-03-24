Die Entscheidung im Kampf um den alpinen Gesamtweltcup fällt erst im letzten Rennen der Saison. Nach Mikaela Shiffrins Machtdemonstration im Slalom hat Emma Aicher aber kaum noch Chancen.
Hafjell - Emma Aicher und Mikaela Shiffrin umarmten sich herzlich. Die Entscheidung im Kampf um den Gesamtweltcup fällt erst im letzten Rennen dieser dramatischen Ski-Saison. Die Chancen der jungen Deutschen sind vor dem abschließenden Riesenslalom am Mittwoch zwar auf ein Minimum gesunken, als Verliererin musste sich Aicher trotzdem nicht fühlen. Sie sei mit ihrer Vorstellung "ganz zufrieden", meinte die 22-Jährige.