Lindsey Vonn setzt in der ersten Abfahrt der Saison ein gewaltiges Ausrufezeichen. Ex-Skirennfahrer Neureuther schwärmt. Auch ein deutsches Duo hat Grund zur Freude.
St. Moritz - Ski-Superstar Lindsey Vonn steht bei der Abfahrt in St. Moritz vor dem ersten Weltcup-Sieg seit fast acht Jahren. Die US-Amerikanerin lag nach 30 Starterinnen bei dem Rennen in der Schweiz mit fast einer Sekunde Vorsprung auf die zweitplatzierte Österreicherin Magdalena Egger in Führung. Es wäre der 83. Weltcup-Erfolg für die langjährige Alpin-Dominatorin und ihr erster seit dem Triumph im schwedischen Are im März 2018.