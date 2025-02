Sestriere - Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin hat den Slalom von Sestriere gewonnen und damit ihren insgesamt 100. Weltcup-Sieg gefeiert. Die US-Amerikanerin triumphierte in Italien mit mehr als einer halben Sekunde Vorsprung vor der Kroatin Zrinka Ljutic. Dritte wurde Shiffrins Teamkollegin Paula Moltzan. Lange Zeit galt die Marke von 100 Siegen als unerreichbar. Shiffrin, die mit Abstand erfolgreichste Fahrerin der Weltcup-Historie, hat sie nun geknackt.

Beste Deutsche war Emma Aicher auf Platz sechs. Auch Lena Dürr, seit Jahren die beste deutsche Slalomfahrerin, schaffte es als Siebte in die Top Ten. Jessica Hilzinger belegte Rang 29.

Es seien wieder mal emotionale Tage für sie, sagte Shiffrin. Sie müsse sich mental sehr überwinden, um die gewünschte Leistung auf die Piste zu bringen. Ende November war sie im Riesenslalom von Killington gestürzt. Dabei hatte sie eine tiefe Stichwunde im Bauchbereich erlitten, die operiert werden musste.

Psychisch leide sie nach wie vor unter den Folgen dieses Unfalls, hatte Shiffrin kürzlich erklärt. In den beiden Riesenslaloms von Sestriere am Freitag und Samstag hatte sie enttäuscht. Einmal war sie 25. geworden, einmal gar nicht erst in den zweiten Durchgang gekommen.

Doch auf ihre Paradedisziplin kann sich die 29-Jährige weiter verlassen. Zum insgesamt 63. Mal gewann sie einen Weltcup-Slalom.