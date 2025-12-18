Der Schweizer Alpin-Dominator Marco Odermatt liegt auch zum Auftakt der Weltcup-Tage in den Dolomiten vorn. Hinter ihm folgt der Weltmeister. Das Wetter erschwert die Bedingungen.

dpa 18.12.2025 - 14:39 Uhr

Gröden - Ski-Superstar Marco Odermatt steht vor seinem nächsten Sieg. Der viermalige Gesamtweltcupgewinner aus der Schweiz lag nach 30 Startern bei der ersten Abfahrt von Gröden in Führung. Zweiter war sein Teamkollege, der aktuelle Weltmeister Franjo von Allmen. Platz drei belegte der Südtiroler Routinier und Lokalmatador Dominik Paris. Aus dem deutschen Team war bis dahin nur Romed Baumann auf die Strecke gegangen und lag auf Rang zwölf.