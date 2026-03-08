Emma Aicher leistet sich im letzten Speedrennen von Val di Fassa eine Nullnummer. US-Star Mikaela Shiffrin baut den Vorsprung in der Gesamtwertung leicht aus, eine Italienerin rast zum Heimsieg.
Val di Fassa - Skirennfahrerin Emma Aicher hat im Kampf um den Gesamtweltcupsieg einen Rückschlag kassiert. Die 22-Jährige, die bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo zwei Silbermedaillen geholt hatte, schied im Super-G von Val di Fassa aus. Mikaela Shiffrin fuhr beim Heimerfolg der Italienerin Elena Curtoni auch nur auf Rang 23, liegt im Gesamtklassement als Spitzenreiterin nun aber 125 Punkte vor Aicher.