Am Samstag raste Lindsey Vonn in Zauchensee noch zu ihrem zweiten Saisonsieg, einen Tag später müssen die Ski-Stars pausieren. Das Wetter spielt nicht mit.

dpa 11.01.2026 - 08:38 Uhr

Zauchensee - Heftiger Schneefall hat die Skirennläuferinnen um Superstar Lindsey Vonn in Zauchensee gestoppt. Der Super-G am Sonntag musste abgesagt werden, wie die Organisatoren mitteilten. Neben dem Schneefall sorgte auch heftiger Wind auf dem Gipfel für Probleme, so dass die Jury den erforderlichen Sicherheitsstandard nicht mehr gegeben sah.