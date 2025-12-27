Für die Österreicherin Julia Scheib ist es weiter ein famoser Winter. Eine US-Amerikanerin sorgt beim Riesenslalom in Semmering für einen Schreckmoment, Lena Dürr ist beste Deutsche.

Semmering - Die österreichische Skirennfahrerin Julia Scheib sorgt in der Olympia-Saison weiter für Furore. Die 27-Jährige feierte beim Riesenslalom im heimischen Semmering bereits ihren dritten Weltcup-Sieg in diesem Winter. Zweite wurde die Schweizerin Camille Rast vor der schwedischen Olympiasiegerin Sara Hector, die nach dem ersten Lauf noch geführt hatte.

Scheib hatte 2018 im Weltcup debütiert, bis zu diesem Winter aber noch kein Rennen gewonnen. Nun stand sie wie schon bei den Riesenslaloms in Sölden (Österreich) und Mont-Tremblant (Kanada) ganz oben. Ihre aktuell schärfste Rivalin in dieser Disziplin, die Neuseeländerin Alice Robinson, schied aus.

Dürr in Top Ten - Moltzan stürzt heftig

Die deutschen Topfahrerinnen Lena Dürr und Emma Aicher belegten am Zauberberg die Plätze 10 und 19. Das Duo dürfte vor allem im Slalom am Sonntag wieder angreifen. Die 20-jährige Jana Fritz überraschte mit Rang 24 und holte bei ihrem erst vierten Weltcup-Start die ersten Punkte der Karriere.

Für einen Schreckmoment sorgte kurz Ende des Rennens Paula Moltzan. Die US-Amerikanerin stürzte und knallte auf den Rücken. Ihre Teamkollegin, die langjährige Alpin-Dominatorin Mikaela Shiffrin, wollte gar nicht hinsehen und schlug im Zielraum die Hand vor den Mund. Moltzan stand aber immerhin wieder auf und humpelte mit schmerzverzerrtem Gesicht von der Strecke.