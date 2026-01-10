Alpin-Dominator Marco Odermatt sorgt bei seinem Heim-Riesenslalom für einen Schweizer Festtag - wieder einmal. Immerhin ein Deutscher schafft es bei schwierigen Verhältnissen in die Top Ten.

Adelboden - Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt hat seine famose Siegesserie in Adelboden fortgesetzt. Der Alpin-Dominator gewann seinen Heim-Riesenslalom am Chuenisbärgli bereits zum fünften Mal nacheinander. Ein Kunststück, das vor ihm noch keinem gelang - und mit dem der 28-Jährige die Zuschauer regelrecht in Ekstase versetzte.

Zweiter wurde der für Brasilien startende Lucas Pinheiro Braathen vor dem Franzosen Leo Anguenot. Fabian Gratz schaffte es bei dichtem Schneefall und mitunter schwierigen Sichtverhältnissen als einziger Deutscher in die Top Ten. Der 28-jährige Gratz machte im zweiten Durchgang noch reichlich Boden gut und belegte letztlich Rang neun. Teamkollege Anton Grammel fuhr auf Platz 22, Ex-Parallel-Weltmeister Alexander Schmid schied im Finale aus.

Sechster Saisonsieg für Odermatt

Für Odermatt war es disziplinübergreifend schon der sechste Sieg in dieser Saison. Knapp einen Monat vor den Olympischen Winterspielen in Italien zeigt sich der viermalige Gesamtweltcupgewinner also weiter in bestechender Form.

Am Sonntag steht in Adelboden noch ein Slalom an. In dem ruhen die deutschen Hoffnungen dann vor allem auf dem WM-Dritten Linus Straßer.