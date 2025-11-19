Die Urlauber waren in einem bekannten Nationalpark im Süden des Landes unterwegs. Dann schlug plötzlich das Wetter um. Fünf Wanderer kommen am Berg ums Leben.
19.11.2025 - 02:30 Uhr
Punta Arenas - Bei einer Wanderung im chilenischen Nationalpark Torres del Paine sind fünf ausländische Touristen ums Leben gekommen. Es seien zwei Deutsche, zwei Mexikaner und eine Person mit britischer Staatsbürgerschaft tödlich verunglückt, sagte der Regierungsvertreter in der Provinz Magallanes, José Antonio Ruiz, im Fernsehsender T13.