Auf dem Berg wird zum Schweizer Nationalfeiertag eine riesige Fahne entrollt. Als Arbeiter sie einholen wollen, kommt es in der Nähe zu einem Unfall. Doch sie können nichts mehr für den Wanderer tun.

dpa 04.08.2024 - 11:50 Uhr

Herisau - Ein deutscher Wanderer ist beim Aufstieg zum 2.502 Meter hohen Säntis in der östlichen Schweiz tödlich verunglückt. Der Mann stammte aus Niedersachsen und lebte in der Schweiz, wie ein Sprecher der Kantonspolizei von Appenzell Ausserrhoden in Herisau am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.