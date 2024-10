Burton-on-Trent - Thomas Tuchel wird Medienberichten zufolge neuer englischer Fußball-Nationaltrainer. Der 51-Jährige soll sich mit dem englischen Verband FA auf einen Vertrag geeinigt haben, wie unter anderem die "Times", der "Mirror" und "Bild" vermeldeten. Der ehemalige Coach unter anderem des FC Chelsea, von Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund und des FC Bayern wäre damit der erste Deutsche auf dem wichtigsten Trainerposten im Mutterland des Fußballs.

Klare Ziele: WM und Heim-EM

Tuchel soll England zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada führen. Zunächst war unklar, ob sein Vertrag auch bis zur EM 2028 läuft, bei der England Mitgastgeber ist. Tuchel soll den Three Lions im besten Fall den ersten großen Titel seit dem WM-Triumph 1966 bescheren.

Tuchel wäre zwar nicht der erste ausländische Trainer der Engländer, sondern der dritte nach dem jüngst an Krebs gestorbenen Schweden Sven-Göran Eriksson (Januar 2001 bis Juli 2006) und dem Italiener Fabio Capello (Dezember 2007 bis Februar 2012). Er wäre aber der erste Coach aus dem Land eines der größten Erzrivalen Englands.

"Tuchel ist ein alter Bekannter für die englischen Fans, nachdem er Chelsea für 17 Monate trainiert hatte zwischen 2021 und 2022", hatte die britische "Daily Mail" schon vor dessen neuem Engagement geschrieben. Tuchel hatte den FC Chelsea im Januar 2021 übernommen und auf Anhieb zum Gewinn der Champions League geführt. Im englischen Finale schlugen die "Blues" dank eines Treffers von Kai Havertz Manchester City mit 1:0.

Carsley angezählt nach Pleite gegen Griechenland

Nach dem dritten Platz in der darauffolgenden Saison in der Premier League legten Tuchel und Chelsea dann aber einen Fehlstart hin mit Folgen. Im September 2022 trennte sich der Club vom deutschen Coach, der anschließend nach einer Auszeit bei den Bayern landete. Sein Vertrag dort wurde nach der vergangenen Saison aufgelöst, Spekulationen über neue Engagements gab es fortan immer wieder.

Der Posten als englischer Nationaltrainer wurde bereits nach der EM frei, nachdem die Zusammenarbeit mit Gareth Southgate nach acht Jahren beendet worden war. Interimsweise übernahm Lee Carsley, dem aber die 1:2-Pleite jüngst in der Nations League im ehrwürdigen Wembleystadion gegen Griechenland schwer zugesetzt hatte.

Bei den Three Lions wird Tuchel nun ein Wiedersehen mit Kapitän Harry Kane feiern, der unter ihm bereits bei den Bayern spielte. Wann es zum nächsten Duell der beiden Fußball-Nationen Deutschland und England kommt, ist noch offen. Die bislang letzte Begegnung fand im September 2022 in der Nations League statt, die Partie in London endete 3:3.