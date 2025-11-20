Als „Gastarbeiter“ nach Stuttgart Es lockte ein Leben ohne Zwang
Vor 60 Jahren wurde eine Anwerbevereinbarung mit Tunesien abgeschlossen / Sadok Ben Naoua kam als „Gastarbeiter“ nach Stuttgart
„Zum ersten Mal von zuhause weg und dann gleich fliegen! Was war ich nervös. Während des ganzen Fluges habe ich nur gebetet und später, nach dem Aussteigen, die Schuhe ausgezogen, um deutschen Boden unter meinen Füßen zu spüren.“ Mit diesen Worten erinnert sich Sadok Ben Naoua an seine Ankunft als tunesischer „Gastarbeiter“ im Jahre 1970 auf dem Stuttgarter Flughafen. Angeworben hatte man ihn in einem Hotel in der damals schon beliebten Urlaubsregion Hammamet in einem Restaurant, wo er als Kellner arbeitete und durch seine bruchstückhaften Deutschkenntnisse aufgefallen war, die er sich durch den Kontakt mit den deutschen Gästen angeeignet hatte. Die deutschen Anwerber – keiner wusste genau, wer sie eigentlich waren – sagten, die Angesprochenen sollten sich morgen auf dem Marktplatz einfinden, da würden sie weitere Informationen bekommen.