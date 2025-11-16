Der jüngste Weltmeister im Darts-Sport war er schon. Nun hat Luke Littler auch zum ersten Mal Platz eins in der Weltrangliste übernommen.
16.11.2025 - 17:33 Uhr
Wolverhampton - Luke Littler wird zur jüngsten Nummer eins in der Geschichte der Darts-Weltrangliste. Der 18 Jahre alte Engländer erreichte beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton mit einem klaren 16:9 gegen den Niederländer Danny Noppert das Finale und wird damit seinen Rivalen Luke Humphries (ebenfalls England) am Montag als Primus ablösen.