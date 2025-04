Kämpfen Chinesen für Russland in der Ukraine? Bloß keine naiven Erwartungen an China

Neben Nordkoreanern und Nepalesen sollen jetzt auch Chinesen für Russland in der Ukraine kämpfen. Was das über Chinas Rolle in diesem Krieg sagt – und was nicht – schreibt StN-Chefredakteur Christoph Reisinger.