Alte Filiale wird zum Lieferservice: Neuer Italiener am Ludwigsburger Solitudeplatz

Was macht man, wenn ein Restaurant in Ortsrandlage gut funktioniert? Man zieht in die Innenstadt um, bedient dort zusätzlich die Kundschaft in der Mittagszeit und funktioniert die Erstfiliale zu einem reinen Lieferdienst um. So macht es zumindest Carlo Caliendo, der am Solitudeplatz das Quindici Restaurant eröffnet hat. Dabei ist der Standort kein Selbstläufer. Anwohner des sogenannten „Problemplatzes“ berichteten im vergangenen Jahr von Drogendeals, Vandalismus und Vermüllung. Heute scheint sich die Situation beruhigt zu haben – und der Platz hat nach Jahren wieder ein gastronomisches Angebot.

Denn auch wenn Carlo Caliendo am Anfang zögerte, als das Angebot kam: Die Adresse hat Potential – allein schon wegen des Mittagstisches. Auf der wechselnden Mittagskarte stehen Gerichte zwischen zehn und 20 Euro. Neben Pizza und Pasta wollen sich die Betreiber auch danach richten, was saisonal wächst.

Überlegung, die WM-Spiele zu zeigen

Anders als bei der ersten Filiale in Oßweil soll das Ambiente in den Räumlichkeiten des ehemaligen Pop-up-Clubs Fips mit weißen Tischdecken etwas festlicher sein – ohne abzuschrecken. „Italienisches Wohlfühlambiente für jeden“, beschreibt es Caliendo.

Wie in Oßweil gibt es am Solitudeplatz eine gläserne Pizzeria. Die Gäste sollen sehen, wie zubereitet wird, was bei ihnen auf dem Teller landet. Gleichzeitig denken die Betreiber bei ihrer zweiten Eröffnung etwas größer. Stichwort generationsübergreifend. Mittags soll es ein Schülerangebot geben, einmal im Monat soll ein Afterwork-Event stattfinden und gleichzeitig sollen es sich Senioren bei einem Espresso und Tiramisu gut gehen lassen können. „Von klassischen italienischen Konzepten gibt es in Ludwigsburg viele“, sagt Caliendo. „Wenn wir uns nicht verändern und nicht flexibel auf die Wünsche unserer Gäste reagieren, verlieren wir den Anschluss.“ Derzeit noch in der Planung: ein Eisverkauf durch das Fenster und die Ausstrahlung der WM-Spiele.

Gäste können in die Küche sehen. Foto: Simon Granville

Denn dort, wo bislang Fußball lief, gehen künftig nur noch Lieferanten aus und ein. Das Quindici in Oßweil ist mittlerweile ein reiner Lieferservice und für Veranstaltungen buchbar. Die Auslieferung übernimmt der Lieferdienst Lieferando. Damit die zwei Quindici nicht verwechselt werden, gibt es zwei Logos: Ein Q für die Innenstadt, die Zahl 15 für den Lieferservice.

Eisverkauf durchs Fenster

Das neue Restaurant hat drinnen 80, draußen 90 Sitzplätze. Caliendo hat aus dem Standort in Oßweil gelernt: etwas mehr Platz, keine Doppelbelegungen mehr. „Heute weiß ich: Essen gehen muss ein Erlebnis bleiben. Du kannst die Gäste nicht um 20 Uhr bitten, zu gehen“, sagt er. „Wir wollen, dass Menschen Zeit haben, sich wohlfühlen und gern länger bleiben.“ Fördern will er das auch mit einer größeren Speise- und Getränkekarte.

Auf der Karte: neapolitanische Pizza Foto: Simon Granville

Den Solitudeplatz erlebe man derzeit völlig unproblematisch. „Das kann sich im Sommer verändern, aber man kann ja mit den Leute auch sprechen.“ Wir machen uns keine Sorgen“, sagen die Betreiber. Ursprünglich sollte das Quindici im Januar eröffnen. Nun hat es sich etwas verzögert. „Bevor wir schnelle Entscheidungen treffen und später im laufenden Betrieb etwas ändern müssen, nehmen wir uns lieber die Zeit“, heißt es von den Betreibern. „Wir wollen ja bleiben.“ Eine offizielle Eröffnung steht in den kommenden Wochen an.

Öffnungszeiten Quindici

Das Quindici am Solitudeplatz Ludwigsburg (an der Bahnhofstraße 17 die Treppen nach unten) hat Montag bis Freitag von 12 bis 23 Uhr geöffnet und samstags von 17 bis 23 Uhr. Mittagstisch gibt es werktags von 12 bis 17 Uhr.