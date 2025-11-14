Das 19. Porsche Swap Treffen in der Alten Kelter Fellbach bietet an diesem Samstag, 15. November, zahlreiche Ersatzteile, Zubehör und Raritäten aus allen Jahrzehnten.
14.11.2025 - 09:40 Uhr
Wie jedes Jahr im November, zum Ausklang der Oldtimersaison, trifft sich die Porsche-Szene in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Das seit über 20 Jahren beliebte Strähle Porsche Swap Treffen, bei dem alles rund um die Marke Porsche gehandelt und getauscht werden kann, hat mittlerweile internationalen Kultstatus erreicht.