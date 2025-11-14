Das 19. Porsche Swap Treffen in der Alten Kelter Fellbach bietet an diesem Samstag, 15. November, zahlreiche Ersatzteile, Zubehör und Raritäten aus allen Jahrzehnten.

Wie jedes Jahr im November, zum Ausklang der Oldtimersaison, trifft sich die Porsche-Szene in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Das seit über 20 Jahren beliebte Strähle Porsche Swap Treffen, bei dem alles rund um die Marke Porsche gehandelt und getauscht werden kann, hat mittlerweile internationalen Kultstatus erreicht.

Rund 90 Aussteller aus ganz Europa präsentieren den Besucherinnen und Besuchern Ersatzteile, Literatur, Modelle, Blechschilder, Kaffeetassen, Uhren im Porsche-Design, Zubehör und Raritäten aus allen Jahrzehnten der Marke Porsche.

Ein Fest für Porsche-Enthusiasten

Das mittlerweile 19. Swap-Treffen – coronabedingt gab es einige Ausfälle – findet an diesem Samstag, 15. November, von 9 bis 15.30 Uhr in der Alten Kelter am Fuße des Kappelbergs, Untertürkheimer Straße 33, in Fellbach, statt. Das englische Wort Swap bedeutet so viel wie Tausch, Wechsel oder Austausch.

Auf der riesigen Fläche der Fellbacher Alten Kelter mit ihren 3000 Quadratmetern kommt jeder Porsche-Enthusiast auf seine Kosten. Inzwischen nutzen auch zahlreiche ehemalige Porsche-Mitarbeiter sowie frühere Rennfahrer die Gelegenheit, sich in Fellbach bei Paul Ernst Strähle zu treffen und sich auszutauschen.

Alte Kelter: Seit 2017 der „idealer Standort“

Nach den Anfängen in Plüderhausen und später in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf gastiert das Porsche-Treffen seit 2017 in der Fellbacher „Kathedrale aus Holz“, wie die Alte Kelter dank ihrer beeindruckenden Fachwerkkonstruktion auch genannt wird.

„Wir sind am idealen Standort angekommen“, bilanzierten die Veranstalter bereits vor einigen Jahren. „Die Veranstaltung in Fellbach hat sich in Porsche-Kreisen etabliert und ist heute ein weltweit bekannter Pflichttermin.“