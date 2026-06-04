Die ehemalige Entmagnetisierungsstation «Ostervilm» vor Rügen wurde für 60.000 Euro bei einer Auktion in Hamburg versteigert. Was jetzt mit der Insel passieren soll.
04.06.2026 - 15:40 Uhr
Hamburg - Die marode Ostsee-Plattform "Ostervilm" zählt wohl zu den ungewöhnlichsten Immobilien Deutschlands. Nun wurde die frühere DDR-Entmagnetisierungsstation südöstlich von Rügen bei einer Auktion in Hamburg versteigert. Nach 20 Geboten fiel der Hammer bei 60.000 Euro. Das Mindestgebot lag bei 39.000 Euro. Den Zuschlag erhielt das österreichische Unternehmen McCube, das auf modulare Fertighäuser spezialisiert ist.