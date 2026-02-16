Am 21. März steigt die erste „Glow & Grow“-Messe in der Alten Reithalle in Stuttgart. Was Besucherinnen und Besucher erwartet und wie das Event Frauen in der Region zusammenbringt.

Frauen unterstützen Frauen – unter diesem Motto geht im März ein neues Messe-Format exklusiv in Stuttgart an den Start. „Glow & Grow“ heißt die Veranstaltung, die die Stuttgarter Unternehmerin Andrea Grübel ins Leben gerufen hat. Sie selbst ist seit mehreren Jahren selbstständig und betreibt gemeinsam mit ihrem Lebenspartner das Familienunternehmen Institut „Lifestyler und Partner“ für Gesundheits-, Hautpflege- und Wellnessprodukte. Bei der neuen Messe geht es ihr jedoch nicht nur um äußere Schönheit und Wohlbefinden – Andrea Grübel will, besonders Frauen, auch bei ihrer persönlichen Entwicklung unterstützen – sei es im Beruf oder im Privatleben.

Im Rahmen ihres „Lifestylerinnen Frauen-Netzwerks“ bietet sie deshalb bereits seit Längerem Events und Netzwerktreffen für Frauen aus Stuttgart und der Umgebung an. Dabei knüpfen sie neue Kontakte, tauschen sich aus und erhalten gleichzeitig Einblicke in die neuesten Business-, Gesundheits- und Lifestyle-Trends. Aus dem Netzwerk ist nun die Idee zur Messe entstanden.

Mitglieder der Lifestylerinnen bei Netzwerk-Veranstaltungen. Rechts vorne mittig im Bild: Gründerin Andrea Grübel. Foto: privat

„Wir Frauen und Unternehmerinnen müssen zusammenhalten“, sagt Grübel. „Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig stärken, unterstützen und Synergien schaffen.“ Mit ihrem Angebot spricht sie Unternehmerinnen, Selbstständige und Angestellte gleichermaßen an. Ihr Ziel ist es, eine Community zu bilden, in der man sich auf Augenhöhe, ohne Konkurrenzdenken, untereinander austauschen kann.

„Glow & Grow“-Veranstalterin: Frauen müssen zusammenhalten

Ein Anliegen der Gründerin: Frauen mehr Selbstvertrauen geben und sie verstärkt in den gesellschaftlichen Mittelpunkt rücken. „Auch heute sind Frauen in vielen Bereichen oftmals noch außen vor“, sagt sie. „Ich kenne tolle Unternehmerinnen. Trotz ihrer Leistung trauen sie sich aber manchmal gar nicht so in die Sichtbarkeit. Viele halten sich klein oder werden klein gehalten – das will ich ändern.“

Auch der Wiedereinstieg in den Beruf nach mehrjähriger Kinderbetreuung sowie Frauen in Führungspositionen sind Themen, die das Netzwerk aufgreift. „Denn was die Männer können, das können wir natürlich auch“, sagt sie.

Ihre eigene, mehrjährige Erfahrung im Network-Marketing und als Unternehmerin nutzt Andrea Grübel nun, um die Messe zu realisieren und sich damit ein „Herzensprojekt“ zu erfüllen, wie sie selbst sagt.

Networking-Messe für Frauen in Stuttgart

Die insgesamt 40 „Lifestylerinnen“, die als Ausstellerinnen in der Alten Reithalle im Stuttgarter Maritim Hotel nahe der Liederhalle vertreten sein werden, kommen aus allen möglichen Branchen. Unter ihnen sind beispielsweise Anwältinnen, Steuerberaterinnen, Friseurinnen, Floristinnen, Kosmetikerinnen, Immobilienmaklerinnen, Fotografinnen, Designerinnen, Yogalehrerinnen, Personal Coaches oder Ernährungs- und Fitness-Expertinnen. „Wir freuen uns, wenn wir wachsen und Frauen, die Interesse haben, auf uns zukommen“, sagt Gründerin Andrea Grübel.

Am 21. März haben Besucherinnen und Besucher die Chance dazu. Auf der Messe können sie in das Netzwerk eintauchen und Kontakte knüpfen. Die Ausstellerinnen präsentieren in der Halle ihre Unternehmen und Angebote an verschiedenen Ständen. Selbst aktiv werden können Besucherinnen und Besucher bei Live-Yoga-Sessions oder wenn Fitness-Gadgets wie beispielsweise Powerblades getestet werden. Zudem warten Gewinnspiele und Angebote rund um Gesundheit, Sport und Fitness, Wellness, Kosmetik, Finanzen, Personal Coaching und vieles mehr auf Neugierige.

Männer müssen bei „Glow & Grow“ nicht draußen bleiben

Der Eintritt zur Messe ist für Besucherinnen und Besucher frei. „Wir freuen uns auf alle, die sich unser Event anschauen und auch nur aus Neugier mal vorbeischauen“, so die Initiatorin. „Natürlich sind auch alle Männer herzlich willkommen.“

Andrea Grübel freut sich, wenn die Messe künftig „ein fester Bestandteil“ des Veranstaltungskalenders für Stuttgart und die Region wird. Für eine Fortsetzung des Events könnte sie sich dann auch Vorträge und Workshops, eine Modenschau mit dem Schorndorfer Modelabel Riani, das dieses Jahr aus terminlichen Gründen leider nicht dabei sein kann, sowie eine Afterparty vorstellen. „Wir stehen gerade noch ziemlich am Anfang und lassen es dieses Jahr noch langsam angehen. Bestimmt werden dann weitere Kontakte und Persönlichkeiten dazukommen.“

Dass am 21. März auch die Lange Nacht der Museen in Stuttgart stattfindet, tut dem Event keinen Abbruch – im Gegenteil, findet Andrea Grübel. Da die Messe bereits am Vormittag startet, freut sie sich auch auf Besucherinnen und Besucher, die einen Abstecher in die Alte Reithalle machen, bevor es für sie am Abend dann auf Museumstour durch die Stadt geht.

Glow & Grow 21. März, Alte Reithalle im Maritim Hotel, Seidenstr. 34, Stuttgart-West, 11-17 Uhr, weitere Informationen gibt es hier >>>