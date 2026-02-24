 
  2. Stuttgart

  Ein Mann sieht gelb – und kann den Hörer noch heute riechen

Alte Telefonzellen: Ein Mann sieht gelb – und kann den Hörer noch heute riechen
1
Bild aus längst vergangenen Tagen: Telefonzelle in Hessen, 2016. Foto: dpa/Uwe Zucchi

Kolumnist KNITZ über vergessene Telefonzellen und das verblüffende Erinnerungsvermögen seiner Nase.

KNITZ müsste lügen, würde er behaupten, seine Kolumnen dienten ausschließlich dem reinen Lesevergnügen. Ein bissle will er schon auch Themen anstoßen, die den Leuten unter den Nägeln brennen. Im Idealfall zahlt sich das im Netz direkt in einer Währung der Neuzeit aus: Es bringt Klicks.

 

Hin und wieder ist KNITZ das schon geglückt, etwa als er den Hinweis eines Lesers aufgriff, der bemängelte, dass bei Heimspielen des VfB auf den Sitzplätzen meist gestanden wird. Doch, er muss zugeben, das ist eher die Ausnahme, insofern ist er dankbar, dass sein Gehalt noch nicht von den Aufrufen im Netz abhängt.

KNITZ schaut nicht frei von Neid nach Tübingen

Gleichwohl schaut KNITZ nicht frei von Neid nach Tübingen, wo der Herr Oberbürgermeister Boris Palmer ein Näschen dafür hat, was Empörung auslösen könnte. Das scheint sich auch unter uns Presseleuten herumgesprochen haben, weshalb wir gern dessen Themen aufgreifen.

Neulich etwa hat der Palmer in den Sozialen Medien mokiert, dass in seiner schönen Stadt noch 13 schrottreife Telefonzellen herumstünden, die die Telekom einfach nicht abhole. Der Palmer wäre nicht der Palmer, wenn er das Ganze nicht mit der Androhung einer Klage verbunden hätte. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Bundesweit erklangen Abgesänge auf die vergessenen Kisten, die, längst ohne Anschluss, zu stillen Örtchen verkommen sind.

Telefonzellenfriedhof in Brandenburg

„Palmer gegen 13 Telefonzellen“ titelte „Spiegel Online“ – und KNITZ erfuhr, dass es in einem Kiefernwald in Brandenburg zur Jahrtausendwende einen „Telefonzellenfriedhof“ mit 15 000 ausrangierten Häuschen gab. Inzwischen sind’s wohl nur noch an die tausend Exemplare, Tendenz fallend.

Interessant ist, dass es sich dabei um jene grau-weiß-magentafarbenen Zellen handelt, die nach der Privatisierung der Post aufgestellt wurden. Im Gedächtnis von KNITZ sind die Dinger Fremdkörper. Wenn er an eine Telefonzelle denkt, dann ist die knallgelb. Genau genommen geht es um Telefonhäuschen des Typs FeH53 und dem Nachfolgemodell FeH/TelH55. Schon erstaunlich, was dieses Wikipedia so alles weiß.

Nicht nur zum Telefonieren ist so eine Zelle praktisch

Dass KNITZ bei Telefonzellen gelb sieht, mag damit zusammenhängen, dass er sie vor allem als junger Mensch aufgesucht hat. Zwar gab es zu Hause bereits Strom, fließend Wasser und einen Telefonanschluss. Aber manchmal wollte man Gespräche führen, bei denen es keine Ohrenzeugen gab.

So eine Telefonzelle war nicht nur zum Telefonieren praktisch, sie bot auch Schutz bei Regen – was sich herumgesprochen haben musste, weshalb ältere Modelle mit dem Hinweis „Nimm Rücksicht auf Wartende. Fasse Dich kurz!“ versehen waren. Und nicht zu vergessen die Telefonbücher, die man nutzen konnte, wenn man auf der Suche nach einer Adresse war.

Das eigenwillige Bukett der Telefonhörer

Wenn KNITZ an Telefonzellen denkt, dann meldet sich bei ihm aber vor allem sein Geruchsgedächtnis, falls es so etwas gibt. Noch heute ist ihm das eigenwillige Bukett der Hörer in Erinnerung. Sie verströmten ein muffiges, aber irgendwie auch metallisches Aroma. KNITZ fürchtet, ihm fehlt zur präzisen Beschreibung das Vokabular.

Wohl müsste er Sommelier sein, um das Gschmäckle in Worte fassen zu können, das ihm einfach nicht aus der Nase geht.

