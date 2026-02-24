Alte Telefonzellen Ein Mann sieht gelb – und kann den Hörer noch heute riechen
Kolumnist KNITZ über vergessene Telefonzellen und das verblüffende Erinnerungsvermögen seiner Nase.
Kolumnist KNITZ über vergessene Telefonzellen und das verblüffende Erinnerungsvermögen seiner Nase.
KNITZ müsste lügen, würde er behaupten, seine Kolumnen dienten ausschließlich dem reinen Lesevergnügen. Ein bissle will er schon auch Themen anstoßen, die den Leuten unter den Nägeln brennen. Im Idealfall zahlt sich das im Netz direkt in einer Währung der Neuzeit aus: Es bringt Klicks.