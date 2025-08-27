Sie hatten Schwierigkeiten zu sprechen, oder sich auf den Beinen zu halten - Nach einem Nena-Konzert in Sachsen melden sich Besucher wegen eigenartiger Symptome bei der Polizei.

red/dpa 27.08.2025 - 09:52 Uhr

Nach einem Konzert der Sängerin Nena („99 Luftballons“) in Altenberg im Erzgebirge hat die Polizei Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Mehrere Besucher des Open-Air-Konzerts am vergangenen Freitag hatten sich im Nachhinein gemeldet und über Unwohlsein und Ausfallerscheinungen geklagt, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien über die Ermittlungen berichtet.