Das Tochterunternehmen der Diakonie Stetten zählt zu Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben. Die meisten jungen Berufsanfänger kommen aus dem Iran, Tunesien oder Kamerun.
18.08.2025 - 16:00 Uhr
Das Alexander-Stift zählt zu den besten Ausbildungsbetrieben in Deutschland. Neben auch für die Berufsanfänger geltenden Angeboten wie dem Job-Ticket oder auch dem Job-Rad spielen bei der vom Handelsblatt vergebenen Auszeichnung auch die regelmäßigen Fachtage für die Ausbilderinnen und Ausbilder eine Rolle.