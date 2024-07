In der letzten Woche hatte sich die Seebrücke Kirchheim am Neckar an den Ministerpräsidenten und die Justizministerin gewandt, um doch eine Rückkehr des Altenpflegehelfers Sedia Kijera zu erreichen. Doch die verweisen auf Recht und Gesetz.

Sabine Armbruster 23.07.2024 - 17:45 Uhr

Nachdem Götz Schwarzkopf, Sprecher der Kirchheimer Ortsgruppe der Flüchtlingsorganisation Seebrücke, aus unserer Zeitung erfahren hatte, dass das Regierungspräsidium Stuttgart ein Arbeitsvisum für seinen Schützling Sedia Kijera verweigert hat, wandte er sich mit offenen Briefen an die Landespolitik – unter anderem an Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Justizministerin Marion Gentges. Er bat darum, die ganze Situation zu betrachten und nicht nur den politischen Willen durchzusetzen. An Kretschmann appellierte er, dahingehend Einfluss auf die Justizministerin zu nehmen. Er argumentierte, der Gambier Kijera werde an seinem Arbeitsplatz im Kirchheimer Awo-Pflegeheim dringend gebraucht und sei in seinem dortigen Umfeld gut integriert.