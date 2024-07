Altenpfleger aus Kirchheim in Not

Altenpfleger in Not

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat dem gambischen Altenpflegehelfer Sedia Kijera ein Arbeitsvisum verweigert . Die Unterstützer lassen nicht locker. Sie wollen den verzweifelten Mann, dessen Hilfe im Kirchheimer Altenpflegeheim dringend gebraucht wird, unter allen Umständen zurückholen.

Sabine Armbruster 17.07.2024 - 16:45 Uhr

Für Götz Schwarzkopf, den Sprecher der Kirchheimer Ortsgruppe der sogenannten Seebrücke, einer politischen Bewegung, ist das Ganze unfassbar: Erst sah alles danach aus, als ob der gambische Altenpflegehelfer Sedia Kijera mit einem Arbeitsvisum wieder zurückkehren könnte – er war Ende November vergangenen Jahres von seinem Arbeitsplatz in einem Pflegeheim in Kirchheim am Neckar im Kreis Ludwigsburg abgeholt, in Abschiebehaft gebracht worden, woraufhin er freiwillig ausreiste.