Die Polizei wird am Samstag in Altensteig (Kreis Calw) zu einem Unfall gerufen - eine Frau soll unter einem Bus eingeklemmt sein.

Am Samstagabend ist es in Altensteig (Kreis Calw) zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist eine 62-jährige Frau gegen 20.10 Uhr unter einem Bus eingeklemmt und dabei tödlich verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei lief die Fußgängerin an der Haltestelle Rathaus zunächst hinter dem stehenden Linienbus eines 50-jährigen Busfahrers entlang. Als der Bus plötzlich rückwärts fuhr, geriet die Fußgängerin laut Polizei unter den Bus, ohne überrollt zu werden. Stattdessen wurde sie jedoch eingeklemmt und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu, an denen sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr konnten nach Angaben des Polizeisprechers nur noch den Tod feststellen.

Zur Rekonstruktion der genauen Umstände des Unfalls wurde nach Aussagen der Polizei noch in der Nacht zum Sonntag ein Sachverständiger zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens hinzugezogen. Am Einsatzort waren mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei eingesetzt.