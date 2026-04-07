Geschwister werden in Deutschland im Schnitt näher beieinander geboren als noch vor zehn Jahren. Wie stark unterscheiden sich die Altersabstände zwischen Ost und West?
07.04.2026 - 09:18 Uhr
Wiesbaden - Der Altersabstand zwischen Geschwistern in Deutschland liegt im Mittel bei etwas mehr als drei Jahren. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts betrug der Median zwischen der Geburt des ersten und des zweiten Kindes derselben Mutter im Jahr 2024 3,1 Jahre. Zehn Jahre zuvor lag der Abstand noch bei 3,3 Jahren.