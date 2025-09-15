Alternative Kraftstoffe: Verkehrsminister will Investitionen erleichtern

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) fürchtet, dass die EU-Regeln für den Ausbau synthetischer Kraftstoffe Investitionen abwürgen könnten. „Nicht mal ein Prozent aller angekündigten Investitionsentscheidungen von E-Fuels sind inzwischen realisiert“, sagt Hermann. Der Verkehrsminister hält den geltenden Rechtsrahmen in dem aktuellen frühen Stadium der Investitionen für zu streng. Thomas Hirth, Vizepräsident Transfer und Internationales am Karlsruher Institut für Technologie, sagte: „Zentrale Vorgaben im EU-Rechtsrahmen erschweren aktuell die technologische Weiterentwicklung und Skalierung – und verzögern damit Fortschritte beim Klimaschutz.

Hermann sieht E-Fuels nicht bei Autos So genannte E-Fuels sind synthetische Kraftstoffe, die mit Hilfe von Erneuerbarem Strom, Wasserstoff und CO2 produziert werden. Sie können verwendet werden, um Verbrennungsmotoren klimaneutral zu betreiben, da das eingesetzte CO2 zuvor gebunden wurde. Hermann stellte aber klar: „Wenn wir über E-Fuels sprechen, tun wir das nicht, um den Verbrennermotor im Auto zu retten.“ Stattdessen ist der Einsatz im Flugverkehr, in der Schifffahrt oder etwa bei schweren Bau- oder Landmaschinen geplant.

Doch bislang bleiben die dringend benötigten Investitionen in industrielle Großanlagen aus. „Aktuell fehlen die Rahmenbedingungen für einen tragfähigen Business-Case“, sagte der Geschäftsführer der Karlsruher Raffinerie Miro, Andreas Krobjilowski. Gebraucht würden Regeln, die die junge Technologie in der Markteintrittsphase unterstützen: „mit mehr Flexibilität, Planungssicherheit und Raum für Innovation.“ Krobjilowski warnte weiter: Mit der Umsetzung der EU-Regeln in Deutschland würden entscheidende Weichen gestellt für die Zukunft der Raffinerielandschaft. Er appellierte an die Landesregierung, sich für eine Umsetzung mit Augenmaß einzusetzen.

Aktionsplan kritisiert konkrete Punkte

Gemeinsam mit Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft hat das Verkehrsministerium deshalb einen Aktionsplan ausgearbeitet, der unter anderem zwei Punkte in der EU-Regulierung kritisiert: So können nach aktueller Regelung Stromerzeugung und Kraftstoffproduktion über den Monat zusammenpassen. Ab 2030 darf eine Anlage nur noch dann produzieren, wenn im gleichen Stundenfenster ausreichend Erneuerbarer Strom zur Verfügung steht. Das treibe Produktionskosten für neue Anlagen, die erst in ein paar Jahren ans Netz gehen, nach oben. Auch der Import von E-Fuels aus industriellem CO2 sei kaum möglich, weil in anderen Ländern kein wirksames Bepreisungssystem existiere. Die Vorsitzende des Klimasachverständigenrats, Maike Schmidt, warnte, das aktuelle Regelwerk verhindere Klimaschutz. „Die Regulierung muss so ausgerichtet werden, dass sie den beginnenden Markthochlauf beschleunigt.“