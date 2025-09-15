Alternative Kraftstoffe Verkehrsminister will Investitionen erleichtern
Der Grüne Verkehrsminister warnt: Die aktuelle EU-Regulierung verhindert die Produktion von E-Fuels.
Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) fürchtet, dass die EU-Regeln für den Ausbau synthetischer Kraftstoffe Investitionen abwürgen könnten. „Nicht mal ein Prozent aller angekündigten Investitionsentscheidungen von E-Fuels sind inzwischen realisiert“, sagt Hermann. Der Verkehrsminister hält den geltenden Rechtsrahmen in dem aktuellen frühen Stadium der Investitionen für zu streng. Thomas Hirth, Vizepräsident Transfer und Internationales am Karlsruher Institut für Technologie, sagte: „Zentrale Vorgaben im EU-Rechtsrahmen erschweren aktuell die technologische Weiterentwicklung und Skalierung – und verzögern damit Fortschritte beim Klimaschutz.