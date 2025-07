Bundesinnenminister Dobrindt will die Bundespolizei flächendeckend mit neuen Waffen ausstatten.

Einsatzkräfte der Bundespolizei sollen künftig Taser, also Elektroschockpistolen, einsetzen dürfen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf brachte das schwarz-rote Bundeskabinett am Mittwoch in Berlin auf den Weg. Taser sollten flächendeckend bei der Bundespolizei eingeführt werden, sagte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU). Die Waffen schützten die Polizei und wirkten deeskalierend in Gefahrensituationen. In bestimmten Fällen könne der Einsatz eines Tasers den Gebrauch einer Schusswaffe ersetzen. Das könne auch der Belastung der Einsatzkräfte entgegenwirken.