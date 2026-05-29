Alternativen zu Böblingen: Das sind die Öffnungszeiten der Freibäder im Kreis

Als am 2. Juli 2025, ausgerechnet am heißesten Tag des Jahres, das Böblinger Freibad wegen eines kurzfristigen Personalnotstands für einen halben Tag schließen musste, war der Aufschrei groß. Damit sich das nicht wiederholt, setzten die Stadtwerke Böblingen auf externe Unterstützung in Form der Bäderhilfe GmbH der DLRG. Die erst kurz zuvor offiziell gestartete Initiative sollte helfen, mit kurzfristig einsetzbaren Rettungsschwimmern auf Minijob-Basis Bäderschließungen zu vermeiden.

In diesem Jahr muss Böblingen allerdings auf Hilfe von außen verzichten. „Bisher haben wir zeitweise mit Fremdpersonal und Dienstleistern gearbeitet – doch das sieht das uns zur Verfügung stehende Budget nicht mehr vor“, verweist Birte Engel, Pressesprecherin der Stadtwerke Böblingen, auf Sparzwänge. Wegen der knappen Personaldecke und gestiegenen Sicherheitsanforderungen gelten in Böblingen deshalb reduzierte Öffnungszeiten. Das Bad hat nur noch am Wochenende und an Feiertagen durchgehend geöffnet. Unter der Woche schließt es am Vormittag zwischen 9 und 11 Uhr und am Abend bereits um 19 Uhr. Das sorgt für großen Unmut bei vielen Badegästen.

Vor Ort im Böblinger Freibad und auch in den sozialen Medien drehen sich deshalb Gespräche darum, künftig auf andere Freibäder auszuweichen. Erste Wahl ist da für viele das Badezentrum Sindelfingen. Dort stemmt man die Bäderaufsicht mit hauptamtlichem Personal und hält an den bewährten Öffnungszeiten fest. Diese sind wöchentlich von 7 bis 20 Uhr und damit deutlich attraktiver für einen Großteil der Badegäste. Einen, wenngleich minimalen, Gegentrend setzten zuletzt einige wenige Raucher, die sich an dem seit 1. Mai geltenden verschärften Rauchverbot in Sindelfingen störten und deshalb nach Böblingen auswichen. Allerdings greift auch dort seit diesem Montag das neue Landesnichtraucherschutzgesetz.

In den meisten Bädern im Kreis sind die Öffnungszeiten gleichgeblieben

Unverändert sind auch die Öffnungszeiten in anderen Freibädern im Kreis. Das Waldfreibad in Holzgerlingen hat wochentags beispielsweise weiterhin durchgehend von 6.30 bis 19 Uhr und an Wochenenden sowie an Feiertagen jeweils von 9 bis 19.30 Uhr geöffnet. Das Freibad in Hildrizhausen hat während der Saison die ganze Woche über geöffnet. Von Montag bis Sonntag gelten dabei dieselben Öffnungszeiten von 9 bis 20 Uhr. Bereits seit der vergangenen Saison gibt es aber auch hier Einschränkungen: Vorgezogene Öffnungszeiten für Frühschwimmer werden seitdem nicht mehr angeboten.

Viele Badegäste würden sich in Böblingen längere Öffnungszeiten wünschen. Foto: Langner

Das Herrenberger Naturfreibad hat in der Regel von Dienstag bis Donnerstag von 6 bis 8 Uhr und von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Am Montag- und Freitagvormittag bleibt das Naturfreibad für Reinigungsarbeiten geschlossen und öffnet erst um 13 Uhr. Am Samstag und Sonntag ist von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Zum Ausgleich für die teils eingeschränkten Öffnungszeiten können Badegäste seit dieser Saison sowohl das Naturfreibad als auch das Hallenbad besuchen.

Freibad Gärtringen reagiert bei Bedarf auf das Wetter

Unverändert geblieben sind die Öffnungszeiten im Waldfreibad Schönaich, wo man von Montag bis Sonntag täglich von 10 bis 19 Uhr baden kann. Im Freibad Gärtringen gelten zur Hauptsaison ebenfalls dieselben Zeiten wie im Vorjahr, also täglich von Montag bis Sonntag von jeweils 11 bis 19.30 Uhr und an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr. Bei kühlerer Witterung, wie zuletzt am Montag und Dienstag vor den Pfingstferien, bleibt das Bad aber auch mal geschlossen.

Als weitere Alternative im Kreis hat das Leobad in Leonberg täglich von 7.30 bis 20.30 Uhr geöffnet, das Freibad Renningen hat zur Hauptsaison täglich jeweils von 8 bis 20 Uhr geöffnet, von Dienstag bis Donnerstag startet der Betrieb bereits um 7 Uhr.