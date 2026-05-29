Alternativen zu Böblingen Das sind die Öffnungszeiten der Freibäder im Kreis
An heißen Tagen drängt es die Massen in die Freibäder. Teilweise ist aber das Personal knapp – zum Beispiel in Böblingen. Wie funktioniert es in anderen Bädern?
An heißen Tagen drängt es die Massen in die Freibäder. Teilweise ist aber das Personal knapp – zum Beispiel in Böblingen. Wie funktioniert es in anderen Bädern?
Als am 2. Juli 2025, ausgerechnet am heißesten Tag des Jahres, das Böblinger Freibad wegen eines kurzfristigen Personalnotstands für einen halben Tag schließen musste, war der Aufschrei groß. Damit sich das nicht wiederholt, setzten die Stadtwerke Böblingen auf externe Unterstützung in Form der Bäderhilfe GmbH der DLRG. Die erst kurz zuvor offiziell gestartete Initiative sollte helfen, mit kurzfristig einsetzbaren Rettungsschwimmern auf Minijob-Basis Bäderschließungen zu vermeiden.