 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Social Media: Die Verbotsbefürworter machen es sich zu leicht

Altersbegrenzung Social Media: Die Verbotsbefürworter machen es sich zu leicht

Altersbegrenzung: Social Media: Die Verbotsbefürworter machen es sich zu leicht
1
Social Media ist für viele Kinder ein Zeitfresser – und mit Problemen verbunden. Foto: Alicia Windzio/dpa

Soll es strikte Altersgrenzen für Social Media geben? Der Kinderschutzbund lehnt das ab. Und er hat Recht damit, kommentiert Tobias Peter.

Korrespondenten: Tobias Peter (pet)

Die Debatte über eine Altersbegrenzung für Social Media zeigt unter anderem, wie stark der Einfluss von Social Media auf die politische Debattenkultur mittlerweile ist. Denn im Internet lässt sich vor allem mit einer klaren und griffigen Forderung punkten. Deshalb ist es – auch mit Blick auf den Aufmerksamkeitserfolg – hochattraktiv für viele Politiker, für eine Altersbegrenzung zu plädieren. „Verbietet den unter 14-Jährigen Instagram, TikTok und Co.!“ Das versteht jeder. Das klingt populär.

 

Es soll nicht unterstellt werden, dass diejenigen, die für ein Verbot bis zu einem bestimmten Alter werben, das allein aus dem genannten Grund tun. Wer wollte bestreiten, dass zahlreiche Kinder und Jugendliche zu viel Zeit in den sozialen Medien verbringen? Das ist – auch wegen Mobbingfällen – mit gravierenden Problemen verbunden. Doch gleichzeitig ist es auffällig, wie wenig man von den Verbotsbefürwortern zu den Fragen der praktischen Umsetzung hört. Oder auch dazu, wie sie sicherstellen wollen, dass Kinder und Jugendliche den richtigen Umgang mit Social Media lernen.

Auch Teilhabe ist ein Kinderrecht

Den Politikern, die mit dem Schutz von Kindern für eine strikte Altersvorgabe werben, sollte zumindest eines zu denken geben: Den Kinderschutzbund haben sie nicht auf ihrer Seite. Der verweist darauf, dass auch Kinder ein Recht auf digitale Teilhabe haben. Und er will die Plattformen in die Pflicht nehmen, altersgerechte Angebote zu entwickeln.

Unsere Empfehlung für Sie

Bildung und Migration: Pisa-Chef: In Deutschland sind oft „ganze Schulen aus dem Gleichgewicht“

Bildung und Migration Pisa-Chef: In Deutschland sind oft „ganze Schulen aus dem Gleichgewicht“

Der Chef der Pisa-Studie, Andreas Schleicher, stellt dem deutschen Bildungssystem ein schlechtes Zeugnis aus, wenn es um die Bewältigung der Herausforderungen durch Migration geht.

Muss die Frage, wie der Einzelne mit den Angeboten im digitalen Raum umgeht, eine größere Rolle in der Schule spielen? Braucht es dafür mehr Zeit im Unterricht und Geld, um externen Experten einzuladen? Sind bessere Fortbildungen für Lehrer nötig? Die Antwort lautet ja. Aber das alles zusammen passt eben nicht in einen kurzen Social-Media-Post.

Weitere Themen

Newsblog zum Krieg in Nahost : Holocaust-Überlebende erinnern an Schicksal von Geiseln in Gaza

Newsblog zum Krieg in Nahost Holocaust-Überlebende erinnern an Schicksal von Geiseln in Gaza

Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.
Vertrauensfrage in Frankreich: Ein verzweifelter Akt

Vertrauensfrage in Frankreich Ein verzweifelter Akt

Die präsidiale Autorität, das zentrale Element in der Verfassung Frankreichs, ist nur noch ein Schatten ihrer selbst, meint Stefan Brändle.
Von Stefan Brändle
Altersbegrenzung: Social Media: Die Verbotsbefürworter machen es sich zu leicht

Altersbegrenzung Social Media: Die Verbotsbefürworter machen es sich zu leicht

Soll es strikte Altersgrenzen für Social Media geben? Der Kinderschutzbund lehnt das ab. Und er hat Recht damit, kommentiert Tobias Peter.
Von Tobias Peter
Besatzung der US-Städte: Der Präsident und seine Privatarmee

Besatzung der US-Städte Der Präsident und seine Privatarmee

Mit dem Einsatz der Nationalgarde in Städten zwingt Donald Trump die USA auf einen gefährlichen Weg, meint Karl Doemens.
Von Karl Doemens
Proteste in Frankreich: Macron tritt die Flucht nach vorn an

Proteste in Frankreich Macron tritt die Flucht nach vorn an

Auf Frankreich rollen massive Sozialproteste zu. Linke und Rechte wollen vereint die Regierung stürzen – und mit ihr am liebsten den Präsidenten.
Von Stefan Brändle
Nationalgardisten in Washington: Trump plant die Besetzung weiterer US-Städte

Nationalgardisten in Washington Trump plant die Besetzung weiterer US-Städte

Der US-Präsident schickt trotz sinkender Kriminalitätsraten auch Soldaten nach Chicago und Baltimore. Damit sollen massenhafte Abschiebungen ermöglicht werden.
Von Karl Doemens
Machtkampf mit Notenbank: US-Präsident Donald Trump entlässt Fed-Gouverneurin Lisa Cook

Machtkampf mit Notenbank US-Präsident Donald Trump entlässt Fed-Gouverneurin Lisa Cook

Seit Monaten liefert sich US-Präsident Trump eine Keilerei mit der Notenbank Fed, weil er Zinssenkungen will. Jetzt greift er zu härteren Mitteln - es geht um Personalpolitik.
Habeck verlässt Bundestag: „Ich will kein höhnisch-zynischer Kommentator sein“

Habeck verlässt Bundestag „Ich will kein höhnisch-zynischer Kommentator sein“

Nach der Wahlschlappe der Grünen zieht Robert Habeck die Konsequenzen. Der ehemalige Wirtschaftsminister legt sein Bundestagsmandat nieder.
Kostas & Mohr 2025: Die Karikatur des Tages

Kostas & Mohr 2025 Karikatur des Tages

Kostas und Mohr und wie sie die Welt sehen. Unsere Karikaturisten haben einen ganz besonderen Blick auf die große Politik, die gesellschaftlichen Zustände und die kleinen Phänomene. Unsere Karikaturen des Jahres 2025.
Von unserer Redaktion
Ukraine-Verhandlungen: Trump spricht erneut mit Putin – und lobt Verhandlungsbereitschaft

Ukraine-Verhandlungen Trump spricht erneut mit Putin – und lobt Verhandlungsbereitschaft

US-Präsident Trump bestätigt ein weiteres Gespräch mit Kremlchef Putin. Er ärgert sich über Angriffe auf ukrainische Städte - und lobt gleichzeitig Putins Bereitschaft zu Verhandlungen.
Weitere Artikel zu Social Media Internet Kommentar Kinder Lehrer
 