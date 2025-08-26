Die Debatte über eine Altersbegrenzung für Social Media zeigt unter anderem, wie stark der Einfluss von Social Media auf die politische Debattenkultur mittlerweile ist. Denn im Internet lässt sich vor allem mit einer klaren und griffigen Forderung punkten. Deshalb ist es – auch mit Blick auf den Aufmerksamkeitserfolg – hochattraktiv für viele Politiker, für eine Altersbegrenzung zu plädieren. „Verbietet den unter 14-Jährigen Instagram, TikTok und Co.!“ Das versteht jeder. Das klingt populär.

Es soll nicht unterstellt werden, dass diejenigen, die für ein Verbot bis zu einem bestimmten Alter werben, das allein aus dem genannten Grund tun. Wer wollte bestreiten, dass zahlreiche Kinder und Jugendliche zu viel Zeit in den sozialen Medien verbringen? Das ist – auch wegen Mobbingfällen – mit gravierenden Problemen verbunden. Doch gleichzeitig ist es auffällig, wie wenig man von den Verbotsbefürwortern zu den Fragen der praktischen Umsetzung hört. Oder auch dazu, wie sie sicherstellen wollen, dass Kinder und Jugendliche den richtigen Umgang mit Social Media lernen.

Auch Teilhabe ist ein Kinderrecht

Den Politikern, die mit dem Schutz von Kindern für eine strikte Altersvorgabe werben, sollte zumindest eines zu denken geben: Den Kinderschutzbund haben sie nicht auf ihrer Seite. Der verweist darauf, dass auch Kinder ein Recht auf digitale Teilhabe haben. Und er will die Plattformen in die Pflicht nehmen, altersgerechte Angebote zu entwickeln.

Muss die Frage, wie der Einzelne mit den Angeboten im digitalen Raum umgeht, eine größere Rolle in der Schule spielen? Braucht es dafür mehr Zeit im Unterricht und Geld, um externen Experten einzuladen? Sind bessere Fortbildungen für Lehrer nötig? Die Antwort lautet ja. Aber das alles zusammen passt eben nicht in einen kurzen Social-Media-Post.