Derzeit erfreut sich die Deutsche Rentenversicherung noch sprudelnder Einnahmen. Wie lange noch?
Es ist eine Momentaufnahme und sie sieht ganz freundlich aus: Die Einnahmen aus Pflichtbeiträgen aus Erwerbstätigkeit, die man aus dem Lohnabzugsverfahren erhalte, die werden in diesem Jahr „deutlich“ steigen, wie Alexander Gunkel, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Rentenversicherung am Dienstag in Würzburg bei einem Presseseminar berichtete, und das sei doch „erfreulich“. Von Januar bis Oktober liege der Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum schon bei 4,8 Prozent, und dieser Zuwachs sei vor allem auf den Anstieg der Löhne und Gehälter zurück zu führen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und somit Beitragszahler hat sich kaum nennenswert erhöht, nämlich nur um 0,1 Prozent. Treibende Kraft sind also die Bruttolohnsteigerungen, die laut Prognosen der Bundesregierung in diesem Jahr um 3,6 Prozent in die Höhe geschossen sein werden, nächstes Jahr soll das Plus nochmals 3,3 Prozent betragen. Der Rentenkasse werden dadurch laut aktueller Schätzung im laufenden Jahr 321 Milliarden Euro in die Kasse spülen, erwartet wird fürs ganze Jahr ein „gutes Plus“, so Gunkel, von 5,2 Prozent.