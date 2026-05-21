Die Rentenkommission der Bundesregierung steht kurz vor dem Abschluss. Angebliche erste Vorschläge aus dem vertraulich tagenden Gremium über ein mögliches höheres Renteneintrittsalter sickern durch.
21.05.2026 - 10:22 Uhr
Berlin - Die Bundesregierung hat einen "Bild"-Bericht über eine mögliche Anhebung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre zurückgewiesen. Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) sprach im Fernsehsender "Welt" von Spekulationen, man müsse mit solchen Wasserstandsmeldungen sehr vorsichtig sein.