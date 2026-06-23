Die Rentenkommission liefert am Morgen ihre Empfehlungen bei der Bundesregierung ab. Sie könnten Kern des geplanten großen Reformpakets werden. Aber was genau wird umgesetzt?
23.06.2026 - 05:05 Uhr
Berlin - Nach der Rentenkommission ist jetzt die Bundesregierung am Zug. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) nehmen die 33 Empfehlungen des Expertengremiums am Vormittag im Kanzleramt entgegen und äußern sich dazu. Gegenwind kommt schon aus diversen Richtungen. "Wir sehen einen heißen Rentensommer auf uns zukommen", warnte der Sozialverband VdK.