Altersvorsorge für junge Leute Vom ersten Gehalt zur soliden Geldanlage
Der Start ins Berufsleben markiert auch den Start in die finanzielle Eigenverantwortung. Die wichtigsten Finanztipps für Berufseinsteiger.
Der Start ins Berufsleben markiert auch den Start in die finanzielle Eigenverantwortung. Die wichtigsten Finanztipps für Berufseinsteiger.
Mit dem ersten Gehalt beginnt für Berufsstarter ein neuer Lebensabschnitt – und die erste echte Verantwortung für das eigene Geld. „Damit hat man die Chance, früh die richtigen Weichen zu stellen“, sagt Jennifer Radke, Finanzexpertin bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall. „Entscheidend ist, die eigenen Möglichkeiten zu kennen, Schritt für Schritt vorzugehen und einen soliden Grundstein zu legen.“ Ob Tagesgeldkonto, ein Bausparvertrag oder ein ETF-Sparplan – der richtige Mix macht den Unterschied.